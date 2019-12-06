Народная артистка России Ольга Науменко празднует 70-летие

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка Российской Федерации талантливая актриса Ольга Науменко сегодня празднует 70-летие.

Родилась Ольга Николаевна 6 декабря 1949 года в Москве в многодетной семье. Отец девочки был военным, мать - домохозяйкой. Уже со школьной скамьи Ольга мечтала стать актрисой. Она участвовала в художественной самодеятельности и занималась в театральной студии во Дворце пионеров на Ленинских (сейчас Воробьевых) горах.

Получив долгожданный аттестат о среднем образовании, Ольга Науменко решила поступать в театральное училище им.Щукина (сейчас Театральный институт имени Бориса Щукина), однако с первого раза ей не удалось успешно сдать вступительные экзамены. Только в 1968 году со второй попытки девушка была зачислена в студенты театрального училища.

После его окончания в 1972 году молодую актрису приняли в труппу Московского драматического театра имени Гоголя (сейчас "Гоголь-центр"). Поначалу Ольге доставались только второстепенные роли, но ее талант был быстро замечен, и актриса стала играть на сцене в ведущих спектаклях: "И эту дуру я любил", "Записная книжка Тригорина", "Петербург", "Карнавал "Ламбада", "Утомленная счастьем" и др. В "Гоголь-центре" Ольга Николаевна работает по сей день.

На большом экране актриса начала появляться еще будучи студенткой первого курса. Ольга Науменко дебютировала в фильме "Длинный день Кольки Павлюкова"(1968), сыграв роль школьницы. Затем была роль Альбины Савицкой в картине режиссера Ричарда Викторова "Переступи порог" (1970) о десятиклассниках, первых жизненных испытаниях, настоящей дружбе и любви.

Знаменательным актерским перевоплощением стала роль Гали - московской невесты Жени Лукашина в лирической новогодней комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!". На экране перед зрителями и режиссером предстала профессиональная актриса, которая чувствовала себя свободно в кадре. Эта роль стала для Ольги знаковой - после премьеры она, как и все герои фильма, проснулась знаменитой.

Ольга Науменко также известна своими ролями в кинофильмах и сериалах: "Тени исчезают в полдень", "Черный принц", "Лавры", "Ребята с нашего двора", "Вечный зов", "Обратная связь", "Моя любовь на третьем курсе", "Голубка", "Лекарство против страха", "Духовой оркестр", "После грехопадения", "Последняя жертва", "Служебный роман", "Тепло родного дома", "Птичье молоко", "Святой и грешный", "Леди Босс", "Саша+Маша", "Сиделка" и др.

Среди последних картин, в которых снялась актриса, - "Молодежка", "Семья Светофоровых", "Опасные связи", "Сердце женщины".

В 2005 году Ольга Науменко была удостоена звания народной артистки Российской Федерации.

Со своим мужем, актером Александром Скворцовым, Ольга Николаевна счастливо прожила 32 года. В браке у них родилась прекрасная дочь Светлана. Девушка не пошла по стопам родителей и выбрала профессию журналиста. После смерти мужа в 2009 году Ольга Науменко решила полностью посвятить себя работе.-0-