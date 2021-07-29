Народного артиста России Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественный руководитель Московского современного художественного театра (МСХТ) народный артист России Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом, сообщает ТАСС.
Врачи оценивают состояние артиста как среднетяжелое. "Он госпитализирован вчера, состояние средней тяжести. Коронавирус", - сообщил директор МСХТ Руслан Банковский.
Директор театра уточнил, что 73-летний Стеклов почувствовал недомогание 27 июля.-0-