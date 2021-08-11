Народного артиста России Владимира Стеклова выписали из больницы

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народного артиста РФ Владимира Стеклова выписали из больницы после лечения от коронавируса, сообщает газета "Известия".

О том, что Владимира Стеклова выписали из больницы, сообщил директор Московского Современного художественного театра (МСХТ) Руслан Банковский.

"Владимир Стеклов выписан. Чувствует себя хорошо. Врачи рекомендовали находиться ежедневно на свежем воздухе и совершать прогулки", - цитируют его "РИА Новости".

По словам Руслана Банковского, Владимир Стеклов займется подготовкой к гастрольным выступлениям МСХТ.

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