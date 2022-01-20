Народной артистке России Ирине Аллегровой исполняется 70 лет

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка России, яркая и талантливая певица Ирина Аллегрова сегодня празднует 70-летие.

Ирина Александровна Аллегрова родилась в Ростове-на-Дону 20 января 1952 года в творческой семье. Ее отец был театральным режиссером, носил звание заслуженного артиста сразу двух советских республик: России и Азербайджана, а мама, Серафима Сосновская, - театральная актриса и оперная певица.

Детские годы Ирины прошли в Ростове-на-Дону, здесь она пошла в первый класс. В 1961 году семья Аллегровых переезжает в Баку. Родители вошли в труппу Бакинского театра музыкальной комедии. Ирина, кроме обычной школы, сдала вступительный экзамен в музыкальную школу, по итогу которого ее зачислили сразу в третий класс.

Учеба давалась Ирине легко, преподаватели даже прочили ей большое будущее как пианистке. Но сама девочка мечтала стать певицей. Параллельно с музыкальной школой она посещала балетный кружок и рисовала эскизы одежды. В 1969 году Ирина заканчивает школу, но из-за болезни пропускает вступительные экзамены в Бакинскую консерваторию на исполнительский факультет.

Первым местом работы будущей звезды стал Ереванский оркестр под управлением Константина Орбеляна. В начале 70-х Ирина Аллегрова стала делать первые шаги на эстраде - пела в разных коллективах и ездила по стране с выступлениями.

Спустя несколько лет Ирина решила покорить Москву и стала солисткой вокально-инструментального ансамбля "Молодые голоса", художественным руководителем которого являлся Владимир Блехер. В этом же качестве она стала лауреатом всесоюзного вокального конкурса "Сочи-78".

В какой-то момент Ирина Аллегрова знакомится с еще неизвестным тогда пианистом Игорем Крутым, выступает с Игорем Тальковым и Людмилой Сенчиной. Ее карьера идет в гору: сначала работа в коллективе "Огни Москвы", затем легендарная группа "Электроклуб", где она выступает солисткой. Вскоре у певицы появляются такие хиты, как "Странник", "Фотография", "Мой ласковый и нежный зверь".

Новый поворот в творческой жизни Ирины Аллегровой произошел в 1990 году, когда она покинула группу "Электроклуб" и начала сольную карьеру. Спустя пять лет ее сольный концерт "Императрица" проходит с аншлагом, Ирину признают лучшей певицей года. Она покоряет сердца миллионов слушателей, гастролирует по многим городам России и СНГ вместе со своим танцевальным коллективом.

Всенародная слава и любовь зрителей пришли Ирине Аллегровой после исполнения таких популярных хитов, как "Младший лейтенант", "Императрица", "Странник мой", "Угонщица", "Я тучи разведу руками", "С днем рождения!". Всего дискография певицы насчитывает 16 сольных альбомов.

Ежегодно певица представляла на суд поклонников новые хиты. Ее партнерами по сцене стали Григорий Лепс, Михаил Шуфутинский, Игорь Николаев. В конце 2007 года Аллегрова в дуэте с Григорием Лепсом победила в "Золотом граммофоне", где они спели песню "Я тебе не верю". С 2010 года Ирина Аллегрова носит звание народной артистки России.

Осенью 2011 года Ирина Аллегрова объявила о завершении концертной деятельности и старте прощального гастрольного тура, который в будущем охватил не только Россию, но и страны СНГ, Европу и Америку. "Прощание" длилось до 2014 года, а в 2015-м Ирина Аллегрова заявила о "перезагрузке" своего творчества. Вместе с новой креативной командой у нее открылось второе дыхание.

Сегодня Ирина Александровна регулярно гастролирует, и на ее концертах собираются аншлаги. Певица частый гость на телевидении, и без нее не обходится ни один "звездный" концерт.-0-