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19 марта 2020, 07:05

Народной артистке России Надежде Бабкиной исполняется 70 лет

Надежда Бабкина. Фото из архива
Надежда Бабкина. Фото из архива

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке России, художественному руководителю Московского государственного академического театра "Русская песня" Надежде Бабкиной сегодня исполняется 70 лет.

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Александр Лукашенко пожелал Надежде Бабкиной крепкого здоровья, успехов в реализации всех планов, счастья, мира и добра.

Надежда Георгиевна родилась 19 марта 1950 года в городе Ахтубинске в Астраханской области России. Она росла музыкальным и артистичным ребенком, пением начала увлекаться с раннего детства. Будучи совсем юной, Надежда Бабкина любила ездить по деревням на стареньком автобусе с агитбригадами, петь и читать стихи перед публикой. Уже в десятом классе она победила на Всероссийском конкурсе молодежи в жанре русской народной песни.

В 1967 году Надежда Бабкина поступила в Астраханское музыкальное училище, после окончила дирижерско-хоровой факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных, а в 1985 году - факультет режиссеров эстрады и массовых представлений Высших театральных курсов при ГИТИСе.

Именно в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных Надежда Георгиевна сформировала свой вокальный ансамбль "Русская песня". Первым заметным успехом коллектива стало выступление в Сочи на Всероссийском конкурсе советской песни в 1976 году.

В 2000 году ансамбль был преобразован в музыкальный театр фольклора "Русская песня ". В 2018 году театр приобрел свое современное название - Московский государственный академический театр "Русская песня" под руководством Надежды Бабкиной.

Надежда Бабкина с "Русской песней" побывала во всех союзных республиках и практически во всех регионах России, а также во многих странах мира. Зрителями коллектива были воины в горячих точках - в Чечне, Абхазии, Афганистане и бывшей Югославии.

Певица довольно часто бывает в Беларуси. С момента основания Международного фестиваля "Славянский базар в Витебске" Надежда Бабкина неоднократно принимала участие в его программах как сольно, так и со своим ярким самобытным коллективом. В одном из интервью она сказала: "Славянский базар в Витебске" хорош тем, что здесь проявляется национальный славянский дух. Именно здесь состоялось мое рождение как сольной исполнительницы. Люди в Витебске прекрасные, замечательные. Мне здесь уютно, я знаю, что меня здесь любят, и этим горжусь".

Помимо гастролей и руководства театром Надежда Бабкина много времени посвящает общественной деятельности, воплощает социальные проекты. В 2014 году она вступила в должность депутата Московской городской Думы VI созыва.

Также артистка участвует в различных телевизионных проектах. Среди них, например, программа "Модный приговор" на российском телевидении.

Надежда Бабкина удостоена званий народной артистки Российской Федерации, Республики Карелия, Чеченской Республики, Республики Ингушетия, обладает множеством почетных наград. В 2010 году она награждена российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а в 2016 году - орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

В 2005 году артистка получила специальную награду Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию". В 2006-м за большой личный вклад в развитие белорусско-российских культурных связей указом Президента Республики Беларусь она была награждена орденом Франциска Скорины. В 2014 году на Аллее лауреатов специальной награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию" на XXIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" была открыта звезда Надежды Бабкиной.-0-

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