Народной артистке России Нине Руслановой - 75 лет

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке Российской Федерации Нине Руслановой сегодня исполняется 75 лет.

Родилась Нина Ивановна Русланова 5 декабря 1945 года. Детство Нины пришлось на тяжелое послевоенное время. Кто были ее родители - никто не знает. Девочку нашли восьмимесячной на сельском полустанке под Харьковом (Украина) и определили в Дом малютки. Имя и фамилию будущей народной артистке России выбрали воспитатели, а вот день рождения она выбрала сама.

После детского дома Нина Русланова оказалась в строительном училище, где проучилась несколько лет. Чем больше она занималась строительными работами, тем отчетливее понимала, что не хотела бы связать всю свою жизнь с подобной специальностью. В 1960 году Нина Русланова окончила положенный курс обучения, но работать по профессии не стала. Она отправилась в Харьковский театральный институт, где начала заниматься актерским мастерством.

Учеба в институте складывалась удачно, но однажды Нина Русланова решила оставить все и поехать в Москву. В столице она сразу поступила в Щукинское училище. Ее сокурсниками были такие известные актеры, как Леонид Филатов, Константин Райкин, Ян Арлазоров. Однако среди многих учеников педагоги выделяли и талантливую украинку.

Именно поэтому после окончания в 1969 году училища имени Щукина Нина Русланова смогла без труда подыскать себе подходящее место в театре. Талантливая молодая актриса была приглашена сразу в несколько московских театров - "Современник", "Таганку", Театр имени Евгения Вахтангова. Выбрав последний, проработала там 15 лет. В 1982-1983 годах актриса играла в спектаклях Московского драматического театра "Сфера". В 1985-1988 годах - в Театре имени Владимира Маяковского. С 1987 года работала в театре имени Рубена Симонова. Театр всегда был важной частью жизни Нины Руслановой. Она любила шелест кулис и нестихающие аплодисменты зрителей. Однако всесоюзную славу актрисе принесло кино.

Свою первую экранную роль Нина Русланова сыграла в студенческие годы в фильме Киры Муратовой "Короткие встречи". С тех самых пор актриса снималась, практически не переставая. В ее фильмографии нашлось место множеству замечательных фильмов. Она снималась в комедиях, драмах, лирических лентах, а потому всегда была близка и понятна рядовому зрителю. Русланова стала почти родной для миллионов людей в разных уголках СССР. Среди лучших работ актрисы, сыгранных в разные годы, значатся картины "Тени исчезают в полдень", "Не стреляйте в белых лебедей", "Афоня", "Будьте моим мужем", "Завтра была война", "Собачье сердце", "Знак беды" и другие фильмы.

Первым мужем Нины Руслановой стал предприниматель и юрист Геннадий Рудаков. От этого брака у Нины Руслановой родилась дочь Олеся, подрастает внук Константин. Вторым супругом актрисы стал Рафкат Габитов, оператор с Ленинградской киностудии. С ним актриса живет в гражданском браке более 30 лет.

В коллекции наград у Нины Ивановны Руслановой четыре премии "Ника", государственные премии Беларуси и Украины. Однако главной наградой актрисы является все же огромная любовь зрителей.-0-