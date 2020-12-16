Народной артистке России Светлане Дружининой исполняется 85 лет

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка Российской Федерации, талантливая актриса, режиссер, сценарист и продюсер Светлана Дружинина сегодня празднует 85-летие.

Светлана Сергеевна родилась 16 декабря 1935 года в Москве. Ее мать работала воспитательницей в детском саду, отец был шофером. Он погиб во время Великой Отечественной войны.

В 1946 году Светлана поступила в цирковое училище, где занималась в группе цирковых акробатов. Через год перешла в хореографическое училище при Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. В 1955 году окончила хореографическое училище Государственного академического Большого театра. Светлана Дружинина была одной из лучших учениц училища и мечтала танцевать, но из-за травмы руки ей не суждено было выйти на сцену Большого театра.

В 1960 году Светлана окончила актерский факультет ВГИКа, а чуть позже получила и режиссерское образование. Дебютом в кино стала роль Сони Божко в фильме "За витриной универмага". За ней последовала роль Ларисы в фильме "Дело было в Пенькове" и роль Анфисы в картине "Девчата". Именно две последние работы и сделали ее знаменитой - Дружинину узнавали на улице, просили автограф, приглашали в гости.

Одновременно со съемками в кино Светлана пробовала себя и на телевидении. Один сезон даже работала ведущей детских передач. Но звездный час Дружининой пришел немного позже, когда вместе с Михаилом Державиным она начала вести первые передачи КВН.

1958 год оказался поворотным в судьбе актрисы. Она вышла замуж за кинооператора Анатолия Мукасея, который во многом помог становлению Дружининой как режиссера. В 1973 году Светлана сняла свой первый фильм "Исполнение желаний" по одноименному роману Вениамина Каверина. Одна за другой выходили ее картины "Сватовство гусара" с Михаилом Боярским, Еленой Кореневой и Андреем Поповым, "Принцесса цирка" Натальей Белохвостиковой. Настоящая слава пришла к Светлане Дружиной после ее знаменитых "Гардемаринов" и многосерийной саги "Тайны дворцовых переворотов".

В 2015 году Светлана Дружинина запланировала съемки картины "Гардемарины IV". Фильм должен выйти на экраны до конца текущего года.

Светлана Дружинина удостоена звания заслуженного деятеля искусств РСФСР (1989), народной артистки России (2001). За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность она награждена орденами Почета и Дружбы. Светлана Дружинина является лауреатом Национальной премии общественного признания достижений женщин "Олимпия" Российской академии бизнеса и предпринимательства.-0-