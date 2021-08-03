Народному артисту России, актеру и режиссеру Николаю Бурляеву исполняется 75 лет

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту России, актеру, режиссеру и общественному деятелю Николаю Бурляеву сегодня исполняется 75 лет.

Родился Николай Петрович Бурляев 3 августа 1946 года в Москве. Еще подростком будущий актер снялся в фильме Андрея Кончаловского "Мальчик и голубь", сыграл роль маленького разведчика в фильме Андрея Тарковского "Иваново детство". На Венецианском кинофестивале в 1962 году оба фильма с участием Николая Бурляева получили призы "Золотого льва святого Марка" и "Бронзового льва святого Марка".

Николай Бурляев поступил сразу на второй курс актерского факультета в Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина (сейчас Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова). Играл на сцене Театра имени Моссовета (ныне Государственный академический театр имени Моссовета). Судьба свела молодого актера с режиссером Алексеем Баталовым, работавшим над экранизацией романа Федора Достоевского "Игрок", где Бурляев сыграл главную роль. Также он снялся в таких фильмах, как "Мальчик и девочка", "Мама вышла замуж", "Андрей Рублев", "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Мастер и Маргарита" и др.

Окончил режиссерский факультет ВГИКа. Его дипломной работой был "Ванька-Каин" из киноальманаха по роману М.Е. Салтыкова-Щедрина "Пошехонская старина". В 1984 году Николай Петрович принял участие в съемках фильма Петра Тодоровского "Военно-полевой роман", где сыграл роль киномеханика Александра Нетужилина. Фильм был удостоен многочисленных международных наград, номинирован на премию "Оскар", а Николай Бурляев получил приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале фильмов о свободе и революции в Югославии.

Николай Бурляев выступил как сценарист, режиссер и исполнитель главной роли в авторском фильме "Лермонтов". В фильме использованы рисунки Лермонтова, звучат отрывки из его произведений. Однако кинолента получила негативную оценку, а режиссера обвинили в "националистическом экстремизме".

Позже Бурляев продолжил режиссерскую работу на киностудии "Беларусьфильм", поставив в 1990 году картину "Все впереди" по одноименному роману Василия Белова. Был инициатором создания киноцентра "Русский фильм". Организовал Международный кинофорум славянских и православных народов "Золотой витязь". В 2001 году Николай Бурляев возглавил киностудию "Отечество", а с 2010 года стал членом Патриаршего совета по вопросам культуры.

За большие заслуги в развитии культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Николай Бурляев награжден орденом Почета, а также орденами Святого Саввы I степени, Святой равноапостольной Нины, Александра Невского, имеет другие награды.

У Николая Петровича было три брака. Первой женой была Наталья Варлей. У них не было совместных детей. Второй раз он женился на Наталье Бондарчук. В браке появились двое детей - Мария и Иван. Мария, как родители, стала актрисой. Иван окончил консерваторию и стал композитором. Третьей женой Бурляева стала актриса Инга Шатова. У них двое детей - Дарья и Илья. Также у Бурляева есть сын Георгий.-0-