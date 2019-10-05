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05 октября 2019, 09:16

Народному артисту России Александру Михайлову сегодня исполняется 75 лет

Александр Михайлов. Фото из архива
Александр Михайлов. Фото из архива

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту России, талантливому актеру театра и кино Александру Михайлову сегодня исполняется 75 лет.

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"Убежден, что ваша плодотворная деятельность и впредь будет дарить публике радость и вдохновение, способствовать укреплению культурных связей между нашими братскими народами", - отметил Александр Лукашенко.

Родился Александр Яковлевич 5 октября 1944 года в глубокой провинции - поселке Оловянная (Забайкальский край РФ). Мама мальчика Степанида Наумовна воспитывала сына одна. Больше всего в детстве Александр любил море, он даже уговорил мать переехать во Владивосток. Там поступил в ремесленное училище и получил специальность слесаря.

Свой трудовой путь Александр Михайлов начинал учеником моториста на рыболовецком судне. Два года ходил по морям: Охотскому, Берингову, Японскому, был на Аляске. За время плавания получил неоценимый опыт работы на палубе и в пургу, и в шестибалльный шторм.

Мечта стать актером появилась после того, как увидел спектакль "Иванов" по пьесе Чехова. Билеты предложил ему друг. Александр шел на представление с мыслью уйти после первого действия. Однако юношу так впечатлила игра актеров, что он принял решение полностью изменить свою жизнь, связав ее с искусством.

Поступил на театральный факультет Дальневосточного педагогического института искусств (сейчас Дальневосточный государственный институт искусств) и в 1969 году получил профессию актера. После окончания института работал в Приморском краевом драматическом театре, в 1970 году перебрался в Саратов и проработал в местном театре драмы до 1979 года. Там же он вел в университете театр пантомимы, пробуя себя в роли режиссера.

Из Саратова Михайлов переехал в Москву, получив приглашение работать в Театре имени Ермоловой. На новой сцене он играл классические роли. Среди них - князь Мышкин и Родион Раскольников по Достоевскому, Константин в "Детях Ванюшина", доктор Астров в спектакле "Дядя Ваня". В 1985 году Александр Михайлов перешел в академический Малый театр.

В 1973 году, еще будучи актером Саратовского драматического театра, он впервые снялся в кино в роли Алексея Углова в картине "Это сильнее меня". Но первая слава пришла только в конце семидесятых годов, когда зрители стали узнавать актера на экране. В те годы режиссеры видели в Михайлове прежде всего удачно найденный типаж - мужественное и решительное лицо, высокий рост и голубые глаза. Но со временем актер доказал глубину своего таланта, удачно сыграв роли Павла Зубова в фильме "Мужики", Василия Кузякина в картине "Любовь и голуби" и вербовщика в "Змеелове".

Также Александр Михайлов снялся в фильмах "Риск - благородное дело", "Похищение "Савойи", "Белый снег России", "Белый ворон", "Фронт в тылу врага", "Бешеные деньги", "Свидание", "Домой!", "Победа".

В 1992 году он попробовал себя в качестве режиссера, сняв фильм "Только не уходи", а через несколько лет дебютировал как певец, составив концертную программу из русских и казачьих песен, с которой гастролировал по стране.

Александр Михайлов преподает, ведет актерскую мастерскую во ВГИКе. В настоящее время выступает на сцене в антрепризных спектаклях.

Актер был дважды женат. Со своей первой супругой Верой - дочерью адмирала флота Константина Мусатова - он познакомился еще во время учебы в институте. От первого брака у него есть сын Константин, который является известным теле- и радиоведущим. Вторую супругу Михайлова зовут Оксана. В 2002 году она родила актеру дочь Акилину.

Александр Михайлов является заслуженным артистом РСФСР (1983), народным артистом России (1992), награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2004).-0-

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