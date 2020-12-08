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08 декабря 2020, 07:00

Народному артисту России Евгению Стеблову исполняется 75 лет

Евгений Стеблов. Фото ТАСС
Евгений Стеблов. Фото ТАСС

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту Российской Федерации, талантливому актеру и режиссеру Евгению Стеблову сегодня исполняется 75 лет.

Он является потомком старинного дворянского рода. Его прадед - генерал Павел Павлович Стеблов - в свое время был депутатом городской думы Рыбинска, служил в должности действительного статского советника.

Евгений Стеблов родился 8 декабря 1945 года в Москве. Его отец - Стеблов Юрий Викторович - был радиоинженером, а мама - Марта Борисовна - работала учительницей. Родители свое дворянское происхождение не афишировали, но особо и не скрывали. Соседи по коммуналке Стебловых уважали, хотя и называли их "антилигентами". Как вспоминает сам артист, "очевидно из-за деда, который даже на коммунальную кухню не выходил без галстука".

Родители хотели, чтобы сын стал филологом. Для этого они наняли репетитора - частного педагога по литературе. Но педагог оказался страстным любителем театра. Он и привел Евгения в молодежную студию при Драматическом театре имени Станиславского.

С того времени Евгений Стеблов начал усиленно готовиться к поступлению в театральный институт. В Щукинское училище Стеблов поступил в 1962 году, а уже спустя год состоялся его дебют на киноэкране. Он снялся в фильме "Я шагаю по Москве". Выйдя на экраны, картина тут же стала культовой для молодежи, а ее герои стали суперзвездами. Роль Саши Шаталова в этом фильме стала для Евгения Стеблова не только первым и главным успехом в жизни, она широко открыла перед ним двери кинематографа, закрепив на долгие годы за актером образ нескладного, неловкого сначала юноши, а затем и мужчины.

После удачного дебюта Евгений Стеблов снялся в небольшой роли в лирической киноповести режиссера Исидора Анненского "Первый троллейбус", а год спустя молодой актер получил приглашение от Михаила Калика на главную роль Володи Белова в фильме "До свидания, мальчики".

В 1966 году Евгений Стеблов окончил театральное училище и был принят в труппу Театра имени Ленинского комсомола, которым руководил выдающийся режиссер Анатолий Эфрос. Там молодой актер проработал меньше сезона. Эфроса перевели в Театр на Малой Бронной, а Стеблова через военкомат мобилизовали в Театр Советской Армии.

В 1969 году Евгений Стеблов пришел в театр имени Моссовета. Долгие годы с неизменным успехом он играл в спектаклях "Миллион за улыбку", "Пять углов", "Правда хорошо, а счастье лучше", "Двенадцатая ночь", "Возможная встреча" и многих других.

Параллельно с работой в театре Евгений Стеблов продолжал регулярно и довольно успешно сниматься в кино. Многие зрители запомнили его блестящие работы в комедиях Алексея Коренева "Урок литературы" и "Вас вызывает Таймыр".

Не остались без внимания его работы в драме Сергея Соловьева "Егор Булычов и другие", историко-биографическом фильме Даниила Храбровицкого "Укрощение огня" и в мелодраме Никиты Михалкова "Раба любви".

Среди других заметных работ Евгения Стеблова - роли в картинах Никиты Михалкова "Несколько дней из жизни Обломова" и "Сибирский цирюльник", комедиях Юрия Горковенко "Пока безумствует мечта" и Юрия Чулюкина "Не хочу быть взрослым", детективе Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей".

Кроме работы в театре и съемок в кино Евгений Стеблов занимается преподавательской деятельностью - он профессор Российской академии театрального искусства.

Первой женой Евгения Стеблова была Татьяна Осипова. С ней актер прожил 38 лет, в браке у них родился сын Сергей, который пошел по стопам отца: окончил Театральное училище имени Щукина, снимался в кино, писал сценарии и пробовал себя в телевизионной режиссуре. Однако после смерти матери в 2010 году Сергей Стеблов решил стать священнослужителем и поселился в Соловецком Спасо-Преображенском монастыре. В настоящее время Евгений Стеблов в браке со второй супругой Любовью Глебовой.

За большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность Евгений Стеблов награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Почета, он - лауреат Государственной премии РСФСР.-0-

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