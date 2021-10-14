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14 октября 2021, 07:00

Народному артисту России Павлу Чухраю исполняется 75 лет

Павел Чухрай. Фото ТАСС
Павел Чухрай. Фото ТАСС

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту России, заслуженному деятелю искусств Российской Федерации Павлу Чухраю сегодня исполняется 75 лет.

Павел Григорьевич Чухрай родился 14 октября 1946 года в поселке Быково Московской области в семье кинорежиссера Григория Наумовича Чухрая и Ираиды Павловны Чухрай - преподавателя русского языка и литературы. Ранние детские годы Павел провел с родителями отца в селе Каплуновка Харьковской области УССР. Когда мальчику исполнилось девять лет, семья переехала в Москву.

Отец работал на киностудии имени Довженко, где семья жила в общежитии прямо на ее территории. Тогда Павел Чухрай и влюбился в кино. Он бродил по павильонам, заходил в проекционные залы смотреть материал, в лаборатории, где делали копии фильмов. И безумно завидовал детям, которых приглашали на роли.

Мечты должны сбываться, решил Павел и в 1964 году поступил на операторский факультет ВГИКа (мастерская Б.И.Волчека). Он учился на курсе, вместе с Родионом Нахапетовым и Кареном Шахназаровым. Во время учебы Чухрай параллельно работал на "Мосфильме" оператором по спецсъемкам у Николая Губенко и принимал участие в создании фильма "Если хочешь быть счастливым". В 1974 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа, мастерскую Игоря Таланкина.

В 1977 году режиссер снял свою первую картину "Ты иногда вспоминай" по повести Кунина "Местная анестезия", в которой снялся известный актер Николай Крючков. Второй работой стали "Люди в океане" (1980), в которой Чухрай выступил в качестве режиссера и сценариста. Картина имела зрительский успех и принесла режиссеру премию Ленинского комсомола, золотую медаль имени А.П.Довженко, специальный приз и диплом жюри "За патриотизм и человечность" на кинофестивале молодых кинематографистов, приз XIV ВКФ за лучший военно-патриотический фильм (Вильнюс), специальный диплом на II Всесоюзной неделе-смотре фильмов молодых кинематографистов (Минск).

Уже спустя три года режиссер снял одну из своих лучших картин - "Клетка для канареек" по пьесе Сергеева "Случай на вокзале" (1983), в которой опять выступил в роли режиссера и сценариста. А еще через некоторое время картина "Вор" (1997) принесла режиссеру международный зрительский успех. Фильм сразу вошел в тройку самых кассовых фильмов России, имел успешный прокат в США, Франции, Италии и других странах Европы.

В 2001 году Павел Чухрай был приглашен Стивеном Спилбергом для участия в международном альманахе документальных фильмов о холокосте Broken Silence, удостоенном премии Святого Христофора в номинации "Телевизионный проект" (2003). Для этого проекта режиссер снял одну из пяти частей - фильм "Дети из бездны (Children from the Abyss), за который был награжден премией "Человек года" Федерацией еврейских общин России в номинации "Кинематография" ("За глубокое отражение темы "Холокост" в кинематографе").

В 2004 году вышел фильм режиссера - "Водитель для Веры". На фестивале "Кинотавр" картина получила главный приз "Золотая роза", а также призы за режиссуру, сценарий и продюсерский проект. Фильм также был удостоен Гран-при "Выборгский счет" на кинофестивале в Выборге, Гран-при на кинофестивале в Анфлере (Франция), получил Национальную кинематографическую премию "Ника" в трех номинациях: "Открытие года", "Лучшая работа художника", "Лучшая работа композитора".

В 2007 году состоялась премьера фильма "Русская игра" по пьесе Н.В.Гоголя "Игроки".

В 2015 году он приступил к работе к созданию фильма "Холодное танго" (рабочее название - "Чужой") по мотивам повести Эфраима Севелы "Продай твою мать".

Премьера картины состоялась в 2017 году на открытии XXVIII кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, где Павел Чухрай был награжден призом "За честь, достоинство и преданность кинематографу".

В 1993 году Павел Григорьевич получил звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, в 2006 году - звание народного артиста РФ (2006), в 2012 был награжден орденом Почета.

Павел Чухрай был женат два раза. Его последней супругой стала кинодраматург, сценарист Мария Зверева. У Павла есть две дочери - от первого и второго браков. В свободное время Павел Григорьевич любит путешествовать, заниматься рыбной ловлей.-0-

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