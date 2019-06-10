Народному артисту России Валентину Смирнитскому исполняется 75 лет

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советскому и российскому актеру театра и кино, народному артисту России Валентину Смирнитскому сегодня исполняется 75 лет.

Валентин Георгиевич Смирнитский родился 10 июня 1944 года. Его мама работала в сети кинопроката, а отец был главным редактором Центральной студии документальных фильмов. Но связать свою жизнь с кино и театром Валентин решил только после того, как успешно дебютировал в школьном спектакле.

Перед поступлением в Щукинское училище юноша занимался в самодеятельной студии вместе с Сергеем Шакуровым и Василием Бочкаревым. На экзаменах Валентин Смирнитский произвел впечатление на комиссию чтением поэмы "Облако в штанах" Маяковского, отрывка из прозы Гоголя и басни Крылова.

После окончания училища в 1965 году Смирнитского пригласили сразу четыре театра. Валентин выбрал Московский театр имени Ленинского комсомола, которым в то время руководил Анатолий Эфрос. Здесь Валентин Георгиевич дебютировал в роли Треплева в спектакле "Чайка", затем был Андреем Прозоровым в "Трех сестрах", играл мольеровского Дон Жуана, Кассио в "Отелло", Меркуцио в "Ромео и Джульетте" и Кочкарева в "Женитьбе".

В начале 1967 года Анатолий Эфрос был отстранен от руководства театром и переведен в Театр на Малой Бронной, но уже не главным, а штатным режиссером. Вместе с Эфросом в этот театр перешел и Смирнитский. Там он работал до 1999 года, а затем перешел в Театр Луны под управлением Сергея Проханова, где сыграл в спектаклях "Путешествие дилетантов" и "Ночь нежна".

В кино Валентин Смирнитский дебютировал еще будучи студентом училища: в 1963 году сыграл в эпизоде фильма "Я шагаю по Москве". Также актер снимался в дипломной картине Никиты Михалкова "Последний день в конце войны".

Дом кино Кадр из фильма "Я шагаю по Москве". Фото

Известность пришла к актеру, когда он сыграл в нескольких популярных картинах - комедии Евгения Карелова "Семь стариков и одна девушка", спортивной ленте Виктора Садовского "Удар! Еще удар!", военно-приключенческих фильмах "Щит и меч" и "Адъютант его превосходительства".

"Кино-театр.ру" Валентин Смирнитский в фильме "Семь стариков и одна девушка". Фото

Актер продолжал активно сниматься, однако главных ролей на его счету не много. Одной из удач для него стал фильм Юрия Егорова "Отцы и деды". В числе других заметных картин с участием Валентина Смирнитского можно назвать "Прохиндиада, или Бег на месте", "Артистка из Грибова", "Медный ангел", "Визит дамы", "Дон Кихот возвращается", "Дети чугунных богов".

"Кино-театр.ру" Кадр из фильма "Отцы и деды". Фото

Прославила Валентина Смирнитского роль Портоса в многосерийной киноленте "Д'Артаньян и три мушкетера". В начале 1990-х годов Смирнитский вернулся к образу Портоса в телефильмах "Мушкетеры двадцать лет спустя" и "Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя", а в 2007 году сыграл полюбившегося зрителям мушкетера в завершающей киноэпопею картине "Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини".

Semyarf Валентин Смирнитский в роли Портоса. Фото

В настоящее время артист снимается в основном в телесериалах, много работает на дубляже игровых и мультипликационных фильмов.

В 1991 году Валентин Смирнитский стал заслуженным артистом РСФСР, а в 2005-м удостоен звания народного артиста Российской Федерации.-0-