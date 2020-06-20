Народному артисту России Владимиру Кореневу исполняется 80 лет

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту России, актеру театра и кино Владимиру Кореневу сегодня исполняется 80 лет.

Владимир Борисович Коренев родился в 1940 году в Севастополе в семье военного моряка. По роду службы его отец контр-адмирал Борис Леонидович Коренев часто переезжал из города в город. После окончания войны семья оказалась в маленьком провинциальном городке Измаиле. Здесь юный Володя проучился несколько лет, а заканчивал обучение в школе уже в Таллине.

В те же годы у Владимира проявился интерес к театру. И это не случайно. В Таллине были хорошие театры: оперный, драматический, а в школе существовал драмкружок. После окончания школы Коренев решил избрать профессию актера. В 1960 году он поступил в ГИТИС и уже на первом курсе познакомился со своей будущей женой Аллой Константиновой.

Еще в 1958 году Владимир Коренев снялся в криминально-психологической драме режиссера Владимира Басова "Жизнь прошла мимо", а затем был фильм "Человек-амфибия", который принес актеру невероятную славу. В этой ленте Владимир Коренев сыграл главную роль - Ихтиандра. Захватывающий сюжет, замечательные актеры и удивительные подводные съемки не могли оставить равнодушными зрителей. Актер вспоминает, что от тех съемок у него на всю жизнь осталось ощущение радости и вечной молодости.

В прокате фильм имел невероятный успех - его посмотрели 65,4 млн зрителей. Женское население Советского Союза поголовно влюбилось во Владимира Коренева. И хотя в те годы не существовало понятия секс-символ, но именно им в один миг и стал актер. В моду сразу же вошли длинные стрижки и белые костюмы - как у Ихтиандра. В киосках продавались фотографии Коренева, везде звучали песни из фильма. Картина была по достоинству оценена и кинокритиками - в 1962 году на фестивале фантастических фильмов в Триесте (Италия) лента была удостоена приза "Серебряный парус".

Также Коренев запомнился зрителям по фильмам "Свет далекой звезды" (1964), "Дети Дон Кихота" (1965), "Сыны Отечества" (1968), "Освобождение" (1971). Однако после "Человека-амфибии" у актера больше не было громких ролей в кино. Видимо, слишком уж не советский был типаж: его трудно было представить в роли тракториста или передовика производства. Порой и сам актер отказывался от ролей, если считал, что сценарий слишком слаб.

Владимир Коренев всегда считал и продолжает считать себя театральным артистом: "Театр люблю больше, чем кино. Кино - это как любовь по телефону, а в театре зритель рядом, в зале. И в театре существовать гораздо сложнее, чем в кино. Тут нужно каждый день доказывать, что ты что-то можешь".

Еще в 1961 году Михаил Яшин пригласил Коренева в Московский драматический театр имени Станиславского (сегодня - Электротеатр "Станиславский"), где Владимир Борисович работает непрерывно до сих пор, являясь ведущим артистом труппы, а также режиссером некоторых спектаклей.

За эти годы Владимир Коренев сыграл множество ролей: Фердинанд в спектакле "Коварство и любовь", Великатов в "Талантах и поклонниках", профессор Преображенский в "Собачьем сердце", Воланд в "Мастере и Маргарите" и другие. В 2017 году Коренев был удостоен театральной премии газеты "Московский комсомолец" в номинации "Мэтры" за лучшую мужскую роль (Маттиас Клаузен) в спектакле "Перед заходом солнца".

Коллеги-актеры говорят, что Владимир Коренев немного не от мира сего: наивный, непосредственный, неприспособленный к земной жизни. Настоящий человек-амфибия, который к тому же достойно выдержал испытание мегауспехом. Коренев всю жизнь служит в одном театре и уже почти 60 лет живет с единственной женой, актрисой Аллой Константиновой, заслуженной артисткой РФ. У них есть дочь - актриса Ирина Коренева - и внук Егор. К слову, дочь актеров служит в том же театре, что и Владимир Коренев, а в спектакле "Перед заходом солнца" они даже играли на одной сцене.

Как признается Алла Константинова, первоначально Владимир не произвел на нее особого впечатления: "Когда мне говорили, что Коренев красивый, я этого не понимала. Я никогда не обращала внимания на мужскую внешность". Но постепенно девушка увлеклась им. Оказалось, что Владимир чрезвычайно интересный и умный человек. "Я не знаю другого такого человека, который был бы так энциклопедически образован, как мой муж. У него феноменальная память, он удивительно рассказывает, пишет замечательную публицистику о театре и актерах", - говорит о муже Алла Константинова.-0-