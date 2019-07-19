Народному артисту РСФСР Александру Ширвиндту исполняется 85 лет

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту РСФСР, художественному руководителю Московского академического театра сатиры Александру Ширвиндту сегодня исполняется 85 лет.

Родился Александр Анатольевич 19 июля 1934 года в Москве. Его отец - Анатолий Густавович - был скрипачом в оркестре Большого театра, мама - Раиса Самойловна - редактором Московской филармонии. Родители хотели приобщить сына к игре на скрипке, однако все их попытки не увенчались успехом.

В доме Ширвиндтов частыми гостями были творческие люди, звезды эстрады: Дмитрий Журавлев, Рина Зеленая, Леонид Утесов. Именно это подвигло Александра стать актером театра и кино. Он поступил в Театральное училище имени Щукина на курс Веры Константиновны Львовой. После окончания учебы был принят в труппу Театра имени Ленинского комсомола (сейчас Ленком), а затем работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной.

Еще в студенческие годы Александр Ширвиндт занялся капустниками. Позднее, работая в Театре имени Ленинского комсомола, совместно с другими актерами начал организовывать такие творческие собрания в Доме актера. На них Ширвиндт господствовал безраздельно, будучи и режиссером, и конферансье, и актером-исполнителем. Капустники имели грандиозный успех у зрителей: спектакли шли по два раза в день, но зал все равно не мог вместить всех желающих. Это был настоящий сатирический театр миниатюр, в нем высмеивались фальшь, показуха, головотяпство, невежество - все те пороки, на которые в то время не смели поднять руку ни профессиональные театры, ни кинематограф.

В 1970 году Александр Ширвиндт ушел в Театр сатиры, в котором сыграл более 30 ролей. В этом театре Александр Анатольевич стал работать режиссером, а в 2000 году его назначили художественным руководителем.

Александр Ширвиндт сыграл в спектаклях "Грустно, но смешно", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Гурий Львович Синичкин", "Обыкновенное чудо", "Ревизор", "Маленькие комедии большого дома", "Горе от ума", "Концерт для театра с оркестром…", "Бремя решений", "Поле битвы после победы принадлежит мародерам…", "Между светом и тенью" и др.

Как режиссер и инсценировщик работал над спектаклями "Проснись и пой!", "Маленькие комедии большого дома", "Недоросль", "Ее Превосходительство", "Страсти Черноморья", "Андрюша", "Женщины без границ", "Дураки" и др.

Александр Ширвиндт много и с успехом снимался в кино. Кинорежиссер Эльдар Рязанов пригласил его на роль в свою легендарную комедию "Ирония судьбы, или С легким паром!". После этой роли Ширвиндт проснулся звездой всесоюзного масштаба. Кроме того он снялся в фильмах "Вокзал для двоих", "Забытая мелодия для флейты", "Старики-разбойники" и др. Часто его партнером был Михаил Державин. В середине 1980-х годов они вместе вели телевизионную программу "Утренняя почта", а с 2013 года - передачу "Хочу знать".

Александр Анатольевич Ширвиндт с 1957 года в браке. С женой, Натальей Николаевной, они познакомились еще в подростковом возрасте. В 1958 году у них родился сын Михаил. Он продолжает дело своего отца, закончил Театральное училище имени Щукина, работает телеведущим. У Александра Ширвиндта есть внук и внучка.

Александр Анатольевич Ширвиндт - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", обладатель других наград и лауреат многих театральных премий.-0-