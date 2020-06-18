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18 июня 2020, 07:09

Народному артисту СССР Юрию Соломину исполняется 85 лет

Юрий Соломин. Фото ТАСС
Юрий Соломин. Фото ТАСС

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту России и СССР, выдающемуся актеру и режиссеру Юрию Соломину сегодня исполняется 85 лет.

Юрий Мефодьевич Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите в семье профессиональных музыкантов. С раннего детства увлекался музыкой, в шестом классе начал заниматься в театральной студии при городском доме пионеров. В 1953 году после окончания школы отправился в Москву и поступил в Высшее театральное училище имени М.С.Щепкина. Юрий Соломин был принят на курс известной актрисы и замечательного педагога Веры Пашенной. Ее школа оказала огромное влияние на формирование творческой индивидуальности артиста. Уже студентом Юрий Соломин играл в массовках, а после окончания училища в 1957 году был принят в труппу академического Малого театра.

Дебютные работы на старейшей сцене Москвы принесли молодому актеру признание коллег и зрителей. Первой его крупной работой стала роль Хлестакова в комедии "Ревизор". Затем он сыграл главные роли в комедии "Украли консула", в драмах "Царь Федор Иоаннович", "Царь Борис", "Иван Грозный". С большим успехом Соломин играл и в детских спектаклях "Конек-Горбунок" и "Снежная королева".

Всенародная известность пришла к Юрию Соломину в апреле 1970 года, когда на Центральном телевидении состоялась премьера многосерийного телефильма "Адъютант его превосходительства", где Соломин сыграл роль Павла Кольцова. Также артист снялся в фильмах "Инспектор уголовного розыска", "ТАСС уполномочен заявить", "Хождение по мукам", "Красная палатка", "Весна на Одере".

Несколько раз Юрий Соломин пробовал себя и в качестве режиссера. В 1960 году набрал курс в театральном училище и начал ставить учебные спектакли со своими студентами.

Особое место в биографии Соломина занимает его преподавательская деятельность: с 1961 года он преподает в Высшем театральном училище имени М.С.Щепкина. Артист является профессором кафедры актерского мастерства и художественным руководителем курса. Не одно десятилетие труппа Малого театра пополняется талантливой молодежью - учениками Юрия Соломина.

В 1988 году коллектив академического Малого театра избрал Юрия Соломина своим руководителем. Через два года артист был назначен министром культуры России, однако эта должность отнимала слишком много времени. Будучи прежде всего актером, Юрий Соломин принял решение вернуться в родной театр. Здесь он поставил "Чайку" и "Три сестры" Чехова, "Таинственный ящик" Каратыгина, "Ревизора" Гоголя, "Власть тьмы" Толстого, "Бесприданницу" Островского.

Артист также выступает в качестве кинорежиссера. Им сняты телефильмы "Скандальное происшествие в Брикмилле", "Берег его жизни", "В начале было Слово".

Юрий Соломин является лауреатом Государственной премии России. Он награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степени, орденами Почета, Дружбы народов, святого благоверного князя Даниила Московского, многими медалями. Он почетный член Российской академии художеств, член-корреспондент Российской академии образования, почетный профессор МГУ. В честь Юрия Соломина назван астероид.

Еще в детстве маленький Юра Соломин сказал родителям, что женится один раз и навсегда. Со своей супругой Ольгой актер познакомился в театральном училище на занятиях по хореографии. В браке они прожили более 60 лет. В 2019 году Ольги не стало. Единственная дочь Соломиных Дарья сейчас живет в Лондоне и преподает игру на фортепиано.-0-

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