Народную артистку СССР Алису Фрейндлих выписали из больницы

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/ Народную артистку СССР Алису Фрейндлих, которую в конце декабря госпитализировали в Санкт-Петербурге с коронавирусом, выписали из больницы, сообщает ТАСС.

"Алису Бруновну сегодня выписали из клинической больницы №122 имени Л.Г.Соколова ФМБА, где она проходила курс лечения и реабилитации. Сейчас Алиса Бруновна чувствует себя хорошо. И если ее надежда встретить Новый год и Рождество дома не сбылась, то, наконец, китайский Новый год Алиса Бруновна отметит в теплом семейном кругу. Хочется от всего сердца поблагодарить замечательных врачей и медсестер 122-й больницы, которые сделали все возможное и невозможное, чтобы восстановить здоровье всеми любимой актрисы. Мы в БДТ очень ждем возвращения Алисы Бруновны на сцену", - сказала директор Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Татьяна Архипова.

Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом 25 декабря. В течение месяца актриса находилась в реанимационной палате, 26 января ее перевели в лечебное отделение.

8 декабря прошлого года Алисе Бруновне Фрейндлих исполнилось 86 лет. Народная артистка снималась в фильмах "Семейное счастье", "Мелодии Верийского квартала", "Служебный роман", "Сталкер", "Жестокий романс".-0-