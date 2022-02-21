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21 февраля 2022, 07:00

Народный артист России Николай Расторгуев празднует юбилей

Николай Расторгуев
Николай Расторгуев

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России, лидер группы "Любэ", успешный актер кино и активный политический деятель Николай Расторгуев сегодня празднует 65-летие.

Николай Вячеславович Расторгуев родился 21 февраля 1957 года в Московской области. Отец, Вячеслав Николаевич Расторгуев, работал водителем, а мать, Мария Александровна Калмыкова, швеей.

В детстве мальчик много читал, рисовал и увлекался группой The Beatles. Стильные парни покорили сердце будущего музыканта и вскоре вместе с другими мальчишками со двора он стал представлять себя на их месте. Ребята брали гитары и пытались сочинять музыку, но дело не шло.

После школы родители настояли, чтобы сын поступил в Московский технологический институт легкой промышленности. Учеба совсем не вдохновляла Николая и через некоторое время он был исключен из института. Расторгуев должен был идти служить в армию, но не прошел медицинскую комиссию и устроился слесарем в институт авиации.

В 1976 году, в возрасте 19 лет, Николай женился на девушке, которая была соседкой по двору и которой только исполнилось 18. Через год у молодоженов родился сын, которого назвали Павлом.

Профессиональную музыкальную карьеру Николай Вячеславович начал с ансамбля "Шестеро молодых". Потом были ВИА "Лейся, песня", "Рондо" и наконец "Здравствуй, песня", руководителем которого был Игорь Матвиенко. С 1989 года Расторгуев стал солистом группы "Любэ". Первая его гастрольная поездка в роли фронтмена группы "Любэ" прошла в том же 1989 году.

В 1990-х годах Николай Расторгуев и группа "Любэ" много и успешно гастролировали по России и за рубежом. За первые три года существования группы было организовано около 800 концертов, на которых побывало более 3 млн человек.

Дебютный диск "Любэ" вышел в 1991 году и получил название "Атас". С тех пор группа записала и выпустила около 20 альбомов, а Николай Расторгуев записал два сольных диска: "Четыре ночи в Москве" и Birthday (With Love).

После 15 лет совместной жизни Николай развелся со своей первой женой и женился на Наташе - костюмерше из группы "Зодчие". Они познакомились в 1990 году на гастролях. Как признался Расторгуев в одном из интервью, увидев Наташу, он сразу понял, что это именно та женщина, которую он искал всю жизнь. В 1994 году у них родился сын Николай.

В 1997 году певец получил звание заслуженного артиста Российской Федерации, а в 2002 году - звание народного артиста.

Помимо вокального творчества Николай Расторгуев освоил актерскую профессию. В 1994 году он сыграл главную роль в картине "Зона Любэ", снимался в музыкальных фильмах "Старые песни о главном" (1996, 1997, 1998), комедии "На бойком месте" (1998), криминальном фильме "Чек" (2000), киноленте "Женское счастье" (2001). Расторгуев сыграл Шарнина в сериале "Полосатое лето" (2003), Федора Кузьмича в криминальной комедии "Деньги" (2014), Марка Бернеса в сериале "Людмила Гурченко" (2015).

Песни в его исполнении звучат в фильмах и сериалах "Горячая точка" (1998), "Каменская" (1999-2000), "Адмиралъ" (2008), "Господа офицеры: Спасти императора" (2008), "Пыльная работа" (2011), "Семейный детектив" (2011-2012), "Такая работа" (2014-2016).

В 2015 году он выступил продюсером военного фильма "72 часа".

Помимо песенного творчества, Расторгуев попробовал себя на сцене Театра Маяковского, приняв участие в постановке "Любовь в двух действиях", стал телеведущим цикла документальных передач "Вещи войны", снялся в нескольких художественных фильмах и сериалах, а с 2006 года присоединился к партии "Единая Россия" и стал депутатом Госдумы.

В 2020 году его наградили орденом Александра Невского за вклад в развитие культуры и искусства в России.

В 2021 году к комедии Ильи Аксенова "Мир! Дружба! Жвачка!" в главной роли с Сергеем Буруновым Николай Расторгуев написал песню "А река течет", которая стала частью саундтрека к фильму. Кроме того, на композицию был снят и ролик, в котором совместно с Расторгуевым снялся и сам Бурунов.

Николай Расторгуев также продолжает заниматься творчеством и ведет концертную деятельность.-0-

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