Народный артист России Владимир Хотиненко празднует юбилей

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня исполняется 70 лет известному режиссеру, актеру, сценаристу, народному артисту России Владимиру Хотиненко.

Владимир Иванович Хотиненко родился 20 января 1952 года в городе Славгороде Алтайского края. После окончания школы год работал художником-конструктором Павлодарского тракторного завода. В 1976 году он с отличием окончил Свердловский архитектурный институт, затем служил в армии.

В решении Владимира Хотиненко попробовать себя в кинематографе большую роль сыграла встреча с Никитой Михалковым во время службы в армии. В 1982 году Владимир окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Н.Михалкова). Впоследствии Хотиненко работал у Никиты Михалкова ассистентом на картинах "Обломов", "Пять вечеров" и "Родня".

Режиссерским дебютом Владимира Хотиненко стал фильм "Один и без оружия", который он в 1984 году снял совместно с Павлом Фаттахутдиновым. Фильмом "Зеркало для героя" (1987) Хотиненко ярко заявил о себе как о многообещающем режиссере, и последующие работы выдвинули его в число ведущих российских мастеров кино.

Большой отклик у зрителей и специалистов вызвал фильм Владимира Хотиненко "Макаров" (1993). Без многих его работ сегодня невозможно представить себе российский кинематограф: "Мусульманин" (1995), "72 метра" (2004), "1612" (2007), "Достоевский" (2011), "Бесы" (2014).

В качестве актера Владимир Хотиненко снялся в таких фильмах, как "Казачья застава" (1982), "За кем замужем певица?" (1988), "Самолет летит в Россию" (1994) и др. Был сценаристом и продюсером нескольких своих картин.

Сегодня Владимир Хотиненко - один из лучших профессионалов киноискусства. Владимир Иванович преподает во ВГИКе и на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Он продолжает жить кинематографом. Фильмография артиста насчитывает более 60 работ в кино.

Владимир Хотиненко является лауреатом множества премий, призов, наград и гран-при на разных кинофестивалях. В 2001 году он был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России, а с 2010 года Владимир Хотиненко носит звание народного артиста Российской Федерации.-0-