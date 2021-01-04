4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист СССР Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом в Петербурге. Информация об этом размещена на сайте Большого драматического театра Северной столицы, сообщает телеканал "МИР24".

Басилашвили страдает хронической болезнью легких, поэтому несколько месяцев не выходил из дома, чтобы не заразиться COVID-19. Кроме самого 86-летнего актера, коронавирусом заболели его жена и дочь.

В настоящее время Басилашвили с супругой находятся в одной из клиник Санкт-Петербурга.-0-