Нарушение нового закона о защите данных в Китае может грозить штрафом до $1,5 млн

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские власти приступили к урегулированию вопросов информационной безопасности в соответствии с новым законом о защите данных, сообщает ТАСС.
"Никто не имеет права заниматься хищением или незаконным сбором данных", - говорится в документе. За нарушение нового закона полагаются штрафы от 10 тыс. до 10 млн юаней (от $1,5 тыс. до $1,5 млн). Кроме того, компании, предпринимающие действия, которые касаются использования данных и ущемляют национальные интересы Китая, могут быть закрыты или лишены лицензий на коммерческую деятельность.
"Этот закон поможет гражданам и организациям нашей страны более глубоко понять вопросы обеспечения информационной безопасности, что очень важно", - подчеркнул глава китайской компании по защите сетевых данных Wondersoft Ван Чжихай. Как он уточнил, впервые в истории власти Китая придали юридический статус этому "ключевому фактору производства".
10 июня председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ, согласно которому новый закон вступил в силу 1 сентября. Главная задача этого юридического документа - обеспечить эффективное использование важной информации и ее конфиденциальность, пресечь случаи нарушения правовых норм в данной сфере, гарантировать незыблемость государственного суверенитета и национальной безопасности.-0-