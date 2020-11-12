Нарушившего самоизоляцию литовца приговорили к году тюрьмы

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд приговорил к одному году тюремного заключения жителя Молетского района (северо-восток Литвы), который был инфицирован COVID-19 и нарушил режим самоизоляции. Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение (LRT).

Кроме того, подсудимый обязан бесплатно отработать 70 часов общественно-полезных работ.

Следствие установило, что в августе на предприятии, на котором работал 30-летний мужчина, был зафиксирован очаг коронавирусной инфекции. После получения положительного результата на ковид-тест мужчина был проинформирован о требованиях самоизоляции. Через два дня он решил пойти в магазин за сигаретами. Местные жители сообщили об этом нарушении старосте, который обратился в правоохранительные органы. Посещение магазина также зафиксировали камеры видеонаблюдения. Мужчина заявил полиции, что не чувствовал симптомов болезни, поэтому не подумал, что не может пойти в магазин.

Уточняется, что досудебное расследование велось по ч.1 ст.277 (нарушение правил борьбы с эпидемиями или инфекционными заболеваниями) УК Литвы.

По последним данным, в Литве зафиксировано 28 262 зараженных COVID-19, с момента вспышки скончались 235 человек. С 7 ноября в стране повторно объявлен общенациональный карантин из-за распространения COVID-19.-0-