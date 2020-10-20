Нарышкин: США продолжают вмешиваться во внутренние дела дружественных России государств

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил о бесцеремонном вмешательстве США во внутренние дела дружественных России государств, сообщает ТАСС.

"США продолжают бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела дружественных Москве государств по периметру российских границ. Грубые попытки оказать влияние на поствыборную ситуацию предпринимаются в Беларуси и Кыргызстане", - заявил глава СВР.

"С сожалением констатируем, что США, столь громко заявляющие о неприемлемости какого-либо внешнего вмешательства во внутриамериканскую предвыборную борьбу, быстро забывают об этом постулате, когда речь заходит о необходимости обеспечить конъюнктурные интересы Вашингтона за рубежом. В этом случае такое понятие, как суверенитет иностранного государства, явно уходит на второй план", - подчеркнул Сергей Нарышкин.

Глава СВР также заявил, что США готовят цветную революцию в Молдове в случае победы Игоря Додона на выборах президента. "Сейчас мы отчетливо видим, что революционный сценарий американцы готовят (после событий в Беларуси и Кыргызстане) и для Молдовы, которая в ноябре будет избирать президента. Их не устраивает действующий глава государства Игорь Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией", - подчеркнул Сергей Нарышкин.

"Оценивая шансы Додона на победу как предпочтительные, Госдепартамент США предписал своему посольству в Кишиневе заранее настраивать оппозицию на организацию массовых протестных акций на случай его переизбрания с требованием аннулирования итогов голосования. Аффилированные с американцами НПО и СМИ уже вбрасывают в информпространство фейки о планах властей прибегнуть к фальсификациям", - отметил Сергей Нарышкин.

Он подчеркнул, что дипломаты из посольства США убеждают молдавских силовиков не препятствовать вероятным уличным протестам и сразу переходить на "сторону народа". "Имеется информация о подготовке к выезду в Молдову группы американских специалистов по цветным революциям с понятными задачами", - отметил глава СВР.-0-