NASA хочет купить место на российском "Союзе"

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. NASA ведет переговоры с российскими партнерами о приобретении места на российском космическом корабле "Союз", который планируется запустить в октябре к Международной космической станции. Об этом заявил на брифинге директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн.

Брифинг был посвящен назначенному на 27 мая запуску пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС).

"Я знаю, что наши представители ведут переговоры по поводу следующего запуска "Союза", намеченного на октябрь, - сообщил директор NASA. - Мы работаем над этим вопросом и очень близки к выработке соглашения. Думаю, в ближайшие дни оно будет подписано, и это, конечно, очень позитивно: мы хотим, чтобы наши связи в том, что касается исследования космоса, оставались прочными и чтобы наступил день, когда российские космонавты смогут летать на американских ракетах, а американские астронавты - на российских".-0-