NASA изучает возможность миссии на Венеру для поиска жизни

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства в США (NASA) изучает возможность отправки миссии на Венеру для поиска там жизни, сообщает Reuters.

Одна или две таких миссии могут отправиться на Венеру к апрелю 2021 года. Речь идет о миссиях DAVINCI+ и VERITAS, которые вошли в шорт-лист четырех предложенных к отправке, рассматриваемых NASA.

Ранее международная исследовательская группа описала доказательства существования в атмосфере Венеры следов фосфина - газа, который присутствует на Земле и вырабатывается бактериями.-0-