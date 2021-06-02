NASA направит две миссии для изучения Венеры

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства намерено направить две миссии для изучения Венеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации, опубликованном на официальном сайте.

"NASA выбрало две новые миссии к Венере - ближайшему в Земле соседу-планете. Цель миссий - понять, как Венера стала миром, похожим на ад, когда у нее имеется столько характеристик, сходных с характеристиками нашей планеты", - говорится в заявлении.

Уточняется, что миссии будут отправлены в 2028-2030 годах.-0-