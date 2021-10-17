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17 октября 2021, 00:55

NASA успешно запустило аппарат Lucy для изучения троянских астероидов Юпитера

Фото NASA
Фото NASA

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. NASA запустило ракету-носитель Atlas V с исследовательским зондом Lucy для изучения троянских астероидов Юпитера, сообщает ТАСС.

Предполагается, что миссия позволит найти ответы на вопросы, связанные с формированием планет и других тел Солнечной системы.

Запуск успешно произошел с площадки комплекса, расположенного на территории базы на мысе Канаверал (штат Флорида). Источником питания служат солнечные панели. Все научные приборы Lucy – средства дистанционного наблюдения. Он оснащен инфракрасным спектроскопическим картографом L'Ralph, визуализатором высокого разрешения L'LORRI и тепловым инфракрасным спектрометром L'TES. Благодаря им ученые рассчитывают получить качественные снимки поверхности небесных тел.

Зонд должен достигнуть астероидов Юпитера в апреле 2025 года, а завершить работу в марте 2033 года. Стоимость миссии составляет около $1 млрд.

Троянские астероиды – небольшие небесные тела, которые движутся вокруг Солнца вдоль орбиты Юпитера. Астрологи считают, что эти объекты представляют собой остатки (окаменелости) первозданного протопланетного материала, из которого сформировалась Солнечная система.

"Эти объекты настоящие свидетели того самого момента – начала формирования планет", – отметил научный сотрудник программы Lucy Том Статлер.

У Юпитера таких астероидов насчитывается около шести тысяч, в основном – в двух больших группах. У Земли пока открыли только один такой объект.-0-

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