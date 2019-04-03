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Население мира к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек - ООН

В мире 03.04.2019 | 08:46
Фото из архива
Фото из архива

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд. Такой прогноз озвучен на 51-й сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию, которая проходит в Нью-Йорке, сообщает Центр новостей ООН.

Обращаясь к участникам сессии, первый заместитель Генсека ООН Амина Мохаммед отметила, что за последние 25 лет в мире значительно сократилось число людей, которые живут в условиях крайней нищеты, на 40% снизилась материнская смертность, существенно увеличилась средняя продолжительность жизни. С 1994 по 2019 год уровень смертности детей в возрасте до пяти лет сократился на 54%. Ожидаемая продолжительность жизни во всем мире возросла с 64,9 года в 1994 году до 72,3 года в 2019 году, а к 2030 году увеличится еще примерно на два года. Во всем мире значительно повысился уровень благосостояния населения. Однако многие проблемы, как отметила Амина Мохаммед, еще не решены. Она привлекла внимание к нарушениям репродуктивных прав женщин, проблемам, связанным с качеством образования, и добавила, что нынешние демографические тенденции приводят к серьезным экологическим, экономическим и социальным проблемам, таким как стремительный рост масштабов производства и потребления.

В докладе Генерального секретаря ООН, представленном на рассмотрение комиссии, отмечается, что рост численности населения сопровождается его старением, снижением уровня рождаемости, а также стремительной урбанизацией. Уже сейчас во всем мире средний уровень рождаемости - 2,5 ребенка на одну женщину, а к 2030 году он снизится примерно до 2,4. По прогнозам, в 2050 году более 70% населения мира будет жить в странах, где общий показатель рождаемости будет ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения. При этом доля людей в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения растет. Сейчас их 19% в Европе и 16% в Северной Америке, а к 2050 году эти показатели увеличатся до 28% и 23% соответственно. Примерно 56% мирового населения сегодня живет в городах. Почти весь прирост населения в будущем будет происходить за счет увеличения числа городских жителей, на которых, согласно прогнозам, в 2030 году будет приходиться 60% населения стран мира, а к 2050 году - примерно 68%.

Амина Мохаммед подчеркнула, что правительства стран мира должны учитывать в своих планах развития все вопросы, связанные с тенденциями рождаемости, смертности и миграции, которые будут влиять на численность и возрастную структуру будущего населения, а значит, способствовать или препятствовать достижению Целей устойчивого развития на период до 2030 года.

Комиссия по народонаселению и развитию была создана в 1946 году. Она является вспомогательным органом Экономического и Социального Совета ООН и состоит из 47 государств - членов Организации. Нынешняя сессия комиссии, которая завершит работу 5 апреля, посвящена 25-летию Каирской программы действий по народонаселению и развитию. Программа стала своего рода дорожной картой для правительств стран мира в решении демографических проблем, и в этой области удалось достичь значительного прогресса.-0-

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демография, ООН, статистика
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