Нашли французскую подлодку "Минерва", пропавшую в 1968 году

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская подводная лодка "Минерва", пропавшая 27 января 1968 года в Средиземном море, наконец найдена, сообщила в Twitter министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Субмарина, на борту которой находилось 52 человека, обнаружена на глубине более 2 тыс. м в 45 км к юго-западу от Тулона.

50 лет назад она не вернулась на базу после учений. Поиски велись в течение пяти дней запас воздуха на "Минерве" был рассчитан на 100 часов. Следов подводной лодки спасатели не нашли, не была установлена и причина крушения. Но недавно было решено возобновить поиски с использованием новых технических возможностей.

Скоро на месте гибели субмарины будет организована траурная церемония с участием семей погибших моряков, пишет Parisien .

Этот район вблизи Тулона называют средиземноморским "Бермудским треугольником" -ги в течение нескольких лет там одна за другой загадочным образом исчезли несколько подводных лодок ВМС Франции.-0-