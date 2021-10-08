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08 октября 2021, 16:47

Настаивая на своем: почему начался и чем может закончиться конфликт Польши и ЕС

Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционный суд Польши 7 октября принял ожидаемое, но пока беспрецедентное решение: он постановил, что национальное право страны стоит на польской территории выше, чем общеевропейское. Решение польской инстанции вызвало решительный протест как "локомотивов" ЕС - Франции и Германии, - так и евробюрократии. У Варшавы грозят отнять преференции и европейские выплаты для восстановления от последствий пандемии, сообщает ТАСС.

Бунт Восточной Европы

Бывшие члены социалистического блока, на тот момент наиболее бедные страны Европы - не только Польша, но и Болгария, Венгрия, Словакия, Румыния, Чехия, а также страны Балтии - вошли в Евросоюз ко второй половине 2000-х годов. С вступлением в ЕС была связана масса надежд, под прогрессивные европейские нормы активно перекраивалось законодательство.

За 15 лет членства в ЕС, однако, выйти на один уровень с Западной Европой этим странам не удалось: и в 2020 году, согласно данным Евростата, уровень ВВП на душу населения там остается наименьшим в сообществе. Невысоким остается и уровень жизни, поэтому молодежь без виз уезжает работать в ту же Германию, а население внутри страны стареет. Приход к власти евроскептиков или по крайней мере консерваторов-националистов на этом фоне был очевиден - в Венгрии и Польше он не заставил себя ждать.

В Венгрии начало эры евроскептицизма ознаменовало второе премьерство (с 2010 года) лидера партии "Фидес" Виктора Орбана. Уже в 2011 году в стране была принята новая конституция, а в 2013 году основной закон даже скорректировали: подчеркивалась ценность традиционной семьи, а ЛГБТ-браки были выведены из права, ужесточался госконтроль над судебной системой и банками, право освещать выборы получали только государственные СМИ.

Европейский союз тогда не стал напрямую "наказывать" Будапешт: тогдашний глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу звонил Орбану, увещевая, чтобы венгерские нормы соответствовали европейским. Однако уже в 2014 году - после реформ Будапешта - Брюссель создал процедуру проверки верховенства права, позволяющую ЕС выяснять, насколько национальное законодательство соответствует европейскому, и накладывать санкции в случае если нет.

Право и справедливость

В Польше евроскептики, лицом которых можно назвать лидера и сооснователя партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, сменили еврооптимистов в 2015 году. Практически сразу они инициировали реформу Конституционного суда, заполнив единомышленниками часть вакансий в нем и ужесточив требования к принятию решений.

Еврокомиссия тогда немедленно запустила процедуру проверки польского законодательства требованиям верховенства права и в итоге к концу 2017 года объявила о запуске санкционной процедуры в отношении Варшавы, чреватой лишением права голоса в Совете ЕС. Непосредственных последствий для Польши это, впрочем, не повлекло - все решения в Евросоюзе должны приниматься единогласно, а Венгрия сразу заявила, что наложит на санкции против Варшавы вето.

Все это позволило PiS развернуть судебную реформу максимально широко: далее последовало снижение пенсионного возраста судей - и возможность замены на более лояльных юристов значительной части судейского корпуса. Венцом же реформы, вызвавшим максимальное раздражение Брюсселя, стало утверждение дисциплинарной ответственности судей за "затруднение функционирования судебной системы" и политическую активность.

Не добавляли взаимопонимания Брюсселю и Варшаве и другие новации, проведенные Качиньским через сейм. В их числе переход к назначению руководителей государственных СМИ министром госимущества, объединение постов генпрокурора и главы Минюста, расширение полномочий силовых структур. Не радуют ЕС и запрет абортов даже при врожденных патологиях, а также последовательная защита традиционно католической Польшей института семьи с запретом пропаганды ЛГБТ-отношений и усыновления гомосексуалистами детей.

В итоге Варшава начала попросту игнорировать претензии со стороны Брюсселя. Одним из последних примеров стал отказ Польши закрывать шахту "Туров" близ чешской границы - одно из наиболее грязных производств в Европе, - несмотря на решение Суда ЕС.

Взять измором

Не имея возможности лишить Варшаву права голоса в ЕС, Брюссель, однако, рассматривает возможность использования других инструментов. И главный из них - заморозить европейское финансирование. Европейские власти уже начали довольно успешно применять это на низовом уровне - лишая средств ЕС проекты в польских регионах, принявших резолюции о "зонах, свободных от ЛГБТ".

На общеевропейском уровне это вылилось в увязку выделения финансирования из бюджета ЕС и фонда восстановления после пандемии с выполнением принципов верховенства права - как их понимают в Брюсселе. Однако, когда в преддверии 2021 года стало ясно, что Варшава и Будапешт способны заблокировать распределение средств между всеми странами ЕС, особенно в условиях экономического кризиса после пандемии, пришлось достигать компромисса - переносить вступление условий в силу до соответствующего решения суда ЕС, которое, впрочем, ожидается не раньше 2023 года.

Пока же борьба Брюсселя и Варшавы продолжается - но на уровне риторики. Польша, считая, как заявлял еще год назад министр юстиции Збигнев Зёбро, что выплаты ей "просто положены", настаивает на своем, в ЕС же намекают на возможность "использовать инструменты" замораживания выплат. А в МИД Франции и вовсе открытым текстом говорят, что Варшаву "никто не принуждает к членству в ЕС".

Тем не менее на чьей стороне победа, пока сказать нельзя - в особенности потому, что, помимо Будапешта с его правом вето, союзники у Варшавы есть и в других странах ЕС. В июле правые партии также Австрии, Бельгии, Болгарии, Греции, Нидерландов, Дании, Испании, Италии, Литвы, Румынии, Финляндии, Франции и Эстонии подписали совместную декларацию о будущем Евросоюза. В ней эти силы предложили закрепить суверенитет стран сообщества, снизив зависимость от евробюрократии, а также защитить в Европе традиционные ценности. Отбросив пафос, смысл декларации можно передать как идею добрососедства в сообществе при праве каждой страны жить по собственным порядкам. А она может понравиться избирателям не только правых партий.-0-

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