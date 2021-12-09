National Interest: США не заинтересованы в развитии Украины, а лишь используют ее для сдерживания России

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная проблема политики США по отношению к Украине заключается в том, что Вашингтон заинтересован не в развитии страны, а лишь использует ее для сдерживания России. Об этом пишет профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро в статье, опубликованной в журнале The National Interest.

Такое отношение тормозит мирные усилия по урегулированию ситуации в Донбассе и приводит к огромным экономическим потерям. "Текущая политика США порождает нездоровую зависимость, которая уже мешает мирным усилиям, побуждая официальных лиц Украины отказываться от диалога с лидерами повстанцев в Донбассе, и приводит к огромным экономическим потерям из-за разрыва нормальных экономических связей с Россией, бывшим крупнейшим торговым партнером страны", - отметил политолог.

По мнению эксперта, США выступают за сохранение независимости Украины, однако связано это со стремлением не допустить воссоздания СССР. "Поскольку главной задачей политики США в Украине остается предотвращение возрождения бывшего соперника Америки времен холодной войны, многие дурные стороны нынешнего украинского общества вроде роста этнического национализма, как правило, игнорируются правительством США и средствами массовой информации", - указал Николай Петро.

По словам эксперта, США начали проявлять безразличие к культурному плюрализму и региональному разнообразию украинского общества, когда почувствовали, что могут раз и навсегда вывести Украину из-под российского влияния.-0-