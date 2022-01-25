НАТО изучает возможность размещения новых боевых групп на востоке и юго-востоке альянса

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Североатлантический альянс начал усиление своего военного присутствия на восточном фланге и в Черноморском регионе, изучает возможность направления туда дополнительных боевых групп НАТО для защиты стран альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с главами МИД Финляндии и Швеции, сообщает ТАСС.

"Мы начали усиление восточного фланга альянса, изучаем возможность развертывания там дополнительных боевых групп НАТО, - сказал Йенс Столтенберг. - Мы также изучаем возможность развертывания боевых групп на юго-восточном фланге (в черноморских странах НАТО - Румынии, Болгарии и Турции. - Прим. ТАСС), но решения об этом пока не приняты".

При этом Йенс Столтенберг высказал мнение, что развертывание новых сил альянса в Восточной Европе не угрожает России и не мешает диалогу с ней. "НАТО - это оборонительный альянс, развертывание новых сил на востоке пропорционально ситуации и не угрожает России, - утверждает он. - Мы продолжаем призывать Россию к диалогу в Совете Россия - НАТО".

Он в очередной раз повторил, что НАТО продолжает готовить письменный ответ России на ее инициативы по безопасности, но никогда не пойдет на отказ от расширения или от своих возможностей по обеспечению обороны государств альянса, то есть по размещению на их территории войск и объектов военной инфраструктуры.

Отвечая на вопросы журналистов, Йенс Столтенберг отметил, что НАТО в настоящий момент не выводит своих офицеров из Киева, но альянс пристально следит за ситуацией на границе Украины. Он подчеркнул, что все страны альянса принимают решения об эвакуации своего военного или дипломатического персонала на национальном уровне.

Ранее Североатлантический альянс сообщил, что страны НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и истребители для развертывания в Восточной Европе, "укрепляя сдерживание и оборону союзников, поскольку Россия продолжает наращивать свою военную мощь в Украине и вокруг нее".

В распространенном в Брюсселе документе подчеркивается, что в последние дни ряд союзников сделали заявления относительно текущего или предстоящего развертывания сил в Восточной Европе. "Дания направляет фрегат в Балтийское море и намерена направить четыре истребителя F-16 в Литву в поддержку давней миссии НАТО по охране воздушного пространства в регионе. Испания направляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию, - поясняет альянс. - Франция выразила готовность направить войска в Румынию под командованием НАТО. Нидерланды направляют два истребителя F-35 в Болгарию с апреля для поддержки деятельности НАТО по охране воздушного пространства в регионе, а также приводят в готовность корабельные и наземные подразделения Сил реагирования НАТО. Соединенные Штаты также ясно дали понять, что они рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического союза".

В последнее время в странах Запада, а также в Украине делают заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.-0-