НАТО может разместить боевые группы в районе Черного моря

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. НАТО рассматривает возможность размещения боевых групп в Румынии, в районе Черного моря, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА "Новости".

"Мы сейчас изучаем возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса. Сейчас у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Мы изучаем возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии", - сообщил Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с британским премьером Борисом Джонсоном.

Глава блока также добавил, что сегодня армия Украины подготовлена гораздо лучше, чем в 2014 году. "Они (силы обороны Украины. - Прим. РИА "Новости") лучше экипированы, лучше подготовлены, лучше управляются", - сказал он.

По словам Йенса Столтенберга, "Великобритания, другие члены альянса оказывают поддержку силам обороны Украины, чтобы они могли защищаться, это право каждой нации".

В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" в Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения. Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.-0-