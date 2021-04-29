НАТО начала организованный вывод войск из Афганистана

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. НАТО приступила к скоординированному и организованному выводу из Афганистана своих сил, участвующих в операции "Решительная поддержка". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

"Вывод военных стран НАТО начался, он проходит в организованном и скоординированном режиме", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время контингент НАТО в Афганистане составляет свыше 10 тыс. человек. Альянс намерен завершить их вывод в сентябре.-0-