НАТО не видит угрозы безопасности стран Балтии со стороны России

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Признаки непосредственной угрозы безопасности стран Балтии со стороны России в настоящее время отсутствуют. Об этом заявил находящийся в Вильнюсе глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает ТАСС.

"Признаки угрозы странам Балтии и конкретно Литве необходимо оценивать с учетом поведения российских подразделений (прибывших на совместные учения. - Прим. ТАСС) в Беларуси, - сказал он. - В настоящее время мы не видим намерений нападения на территорию (ответственности. - Прим. ТАСС) НАТО ни непосредственно, ни через Беларусь".

Россия выдвинула США и НАТО требования о гарантиях безопасности, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Запад не стал идти навстречу этим инициативам, используя переговоры для "предотвращения" якобы готовящегося вторжения России в Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл такие утверждения о приписываемых Москве намерениях агрессии пустым нагнетанием напряженности. При этом он не исключил провокаций со стороны Запада и Киева для оправдания таких заявлений.-0-