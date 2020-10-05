НАТО обеспокоена ситуацией в Карабахе и призывает стороны к переговорам

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. НАТО выражает обеспокоенность ситуацией в Нагорном Карабахе и призывает стороны к диалогу. Об этом заявил сегодня генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Анкаре по итогам встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает ТАСС.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией в Карабахе. Стороны конфликта должны прекратить огонь немедленно. Нужно приложить все усилия для того, чтобы прийти путем переговоров к мирному решению", - отметил Йенс Столтенберг.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В Баку заявили о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот. Ереван эти данные опровергает и сообщает об обстрелах своей территории.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Мировое сообщество выступило с призывами к сторонам конфликта в Нагорном Карабахе прекратить насилие и возобновить переговоры. С такой инициативой выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, представители ЕСПЧ, ОБСЕ. С совместным заявлением также выступили президенты России, Франции и США Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп. Это заявление также поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.-0-