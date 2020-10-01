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01 октября 2020, 18:51

НАТО объявила о создании военного механизма для разрешения конфликта Греции и Турции

Фото AP
Фото AP

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Североатлантический альянс объявил о создании военного механизма для разрешения конфликта в Восточном Средиземноморье между Грецией и Турцией, сообщает ТАСС.

"После серии технических встреч между военными представителями Греции и Турции в штаб-квартире НАТО двусторонний военный механизм для разрешения конфликта был создан 1 октября 2020 года. Он предназначен для снижения рисков военных инцидентов или несчастных случаев в Восточном Средиземноморье. Механизм предусматривает создание горячей линии между Грецией и Турцией, которая будет использоваться для разрешения конфликтов на море и в воздухе", - говорится в документе.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в связи с этим отметил, что приветствует создание военного механизма разрешения конфликтов между Грецией и Турцией, договоренность о котором была достигнута благодаря конструктивной работе двух стран, которые являются ценными государствами НАТО. "Этот механизм в области безопасности поможет создать базу для дальнейших дипломатических усилий", - заявил генсек.

Напряженность в Восточном Средиземноморье является главной темой саммита ЕС, проходящего в Брюсселе. Греция и Кипр требуют введения со стороны Евросоюза жестких санкций против Турции за геологоразведку на спорном морском шельфе в этом регионе.-0-

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