НАТО объявит о начале противостояния Китаю - Столтенберг

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саммит глав государств 30 стран НАТО объявит о начале системного противостояния Китаю, но не будет развязывать холодную войну против Пекина. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед открытием саммита альянса, сообщает ТАСС.

"Ни одна страна НАТО не может в одиночестве противостоять вызовам безопасности со стороны Китая, поэтому альянс впервые объявит о единой позиции в отношении Пекина", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

По его словам, в НАТО видят, что Китай быстро наращивает военную мощь, а также широко использует новые технологии. "Мы видим приближение Китая к нам, рост его влияния в мире, распространение его торговых и технологических возможностей, повышение его интереса к Арктике", - перечислил Йенс Столтенберг.

При этом генсек НАТО подчеркнул, что альянс будет рассматривать Китай как системного конкурента, но не противника. Он добавил, что альянс "не намерен начинать холодную войну против КНР и готов к сотрудничеству с Китаем" по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая контроль над вооружениями.

Как ожидается, саммит НАТО впервые посвятит Китаю обширный раздел в своем итоговом заявлении, официально зафиксировав в отношении этой страны термин "системный конкурент". В качестве практических мер страны НАТО должны договориться о создании специального формата консультаций для координации своей политики в отношении Китая, а также для мониторинга сотрудничества между Китаем и Россией. Саммит должен принять решение о начале разработки новой стратегической концепции альянса, которая будет принята в 2022 году.-0-