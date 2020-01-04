НАТО приостановила работу своей тренировочной миссии в Ираке

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. НАТО приостановила работу своей миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии в связи с ростом нестабильности в стране после авиаударов США и угрозой безопасности для персонала альянса в Багдаде. Эту информацию сегодня подтвердил ТАСС представитель НАТО Дилан Уайт.

"Безопасность нашего личного состава в Ираке имеет ключевое значение. Мы продолжаем принимать все необходимые меры предосторожности. Миссия НАТО сохраняется, но вся тренировочная деятельность в настоящий момент приостановлена", - заявил он.

Представитель альянса также подчеркнул, что НАТО находится в постоянном контакте по Ираку с Вашингтоном: "Мы остаемся в тесном и постоянном контакте с властями США по ситуации в Ираке. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг и министр обороны США Марк Эспер обсудили по телефону последние события. НАТО тщательно мониторит ситуацию в регионе".

Ранее источник ТАСС в Брюсселе сообщил, что это решение было принято в связи с эскалацией напряженности в Ираке после авиаударов США и возникшими в этой связи угрозами безопасности для инструкторов НАТО.

Небоевая миссия НАТО в Ираке (NMI) по подготовке кадров для местной армии начала работу в Багдаде в октябре 2018 года после того, как страны альянса сочли, что ситуация в стране стабилизировалась достаточно для безопасной работы там их инструкторов. До этого с 2015 года тренировкой иракских офицеров занимались инструкторы НАТО в Иордании. В настоящее время миссия НАТО в Ираке насчитывает около 500 инструкторов и советников из государств НАТО и стран-партнеров, в частности Швеции и Финляндии. Миссию возглавляет представительница Канады генерал-майор Дженни Кариньян.-0-