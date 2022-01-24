НАТО усилит присутствие в Восточной Европе

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Североатлантический альянс направит дополнительные силы в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины, следует из заявления, опубликованного на сайте НАТО.

"Союзники по НАТО переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места дислокации в Восточной Европе, усиливая сдерживание и оборону союзников, поскольку Россия продолжает наращивать свое военное присутствие в Украине и вокруг нее", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Дания отправит фрегат в Балтийское море и собирается направить в Литву четыре истребителя F-16. Испания отправит корабли и рассмотрит возможность отправки истребителей в Болгарию. Франция выразила готовность ввести дополнительные силы в Румынию. Нидерланды направят в Болгарию два истребителя F-35, а также подготовят корабль и переведут наземные силы в боевую готовность. США также рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия на восточном фланге альянса.

Как сообщает ТАСС, в последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России в Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Дмитрий Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.-0-