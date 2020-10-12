Нацбанк Кыргызстана отменил запрет на трансграничные финансовые операции

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Кыргызстана 12 октября отменил введенный ранее запрет на проведение трансграничных финансовых операций. Об этом сообщается на сайте главного финансового регулятора республики.

"Национальным банком 12 октября 2020 года принято решение об осуществлении трансграничных операций по системе SWIFT и альтернативным каналам связи. С 9.00 (по местному времени. - Прим. БЕЛТА) 13 октября 2020 года коммерческими банками будет осуществляться прием всех входящих платежей в пользу коммерческих банков Кыргызской Республики и их клиентов", - говорится на сайте Нацбанка КР. С перечнем операций, по которым будут осуществляться трансграничные платежи, можно ознакомиться на сайте регулятора.

Также в Нацбанке отметили, что продолжают отслеживать ситуацию и принимают меры для обеспечения стабильности и безопасности финансовой и платежной систем страны.

Как сообщалось, запрет на осуществление трансграничных операций по системе SWIFT был введен в Кыргызстане 8 октября с целью недопущения вывода из страны средств на фоне массовых беспорядков. В тот же день коммерческим банкам в целях безопасности было рекомендовано временно приостановить свою деятельность. 9 октября банковская система Кыргызстана возобновила работу, при этом проводились операции только внутри страны.

4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. В ночь на 6 октября представители партий, не прошедших в парламент после выборов, устроили в Бишкеке массовые беспорядки, захватили здания госорганов, выпустили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд других политиков. ЦИК признал итоги выборов недействительными. Президент страны Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения.-0-