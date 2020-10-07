Нацбанк Кыргызстана снова приостановил работу банков

7 октября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Национальный банк Кыргызстана снова приостановил деятельность банковского сектора и рекомендует усилить меры безопасности до стабилизации политической ситуации в стране, сообщает пресс-служба банка.

Национальная платежная система "Элкарт" продолжает обеспечивать возможность проведения безналичных платежей. Платежи и расчеты могут осуществляться с использованием инструментов безналичной и дистанционной оплаты: банковских платежных карт, электронных кошельков, мобильного приложения "Элкарт Мобайл", QR-кодов.

При этом приостановлены системы, обеспечивающие перечисление денежных средств по национальным, а также международным платежным системам, позволяющим осуществлять трансграничные платежи. По вопросам, связанным с предоставлением финансовых услуг, Национальный банк рекомендует обращаться в финансовые организации посредством использования их онлайн-услуг. Информация о режиме работы, продуктах и услугах доступна на интернет-сайтах финансовых организаций.

В пресс-службе заверили, что Нацбанк отслеживает ситуацию и в случае необходимости примет меры для обеспечения стабильности и безопасности финансовой и банковской системы страны.-0-