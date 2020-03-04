Национальное собрание Франции не поддержало вотум недоверия правительству

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Национального собрания Франции проголосовали против второй резолюции с вотумом недоверия правительству, предложенной основными левыми партиями: Французской социалистической партией, Французской коммунистической партией и движением "Неподчинившаяся Франция", сообщает ТАСС.

Для принятия резолюции необходимо было набрать абсолютное большинство голосов - 289. Однако она набрала лишь 91 голос. Ранее депутаты отклонили резолюцию с вотумом недоверия, предложенную депутатом от крупнейшей правой партии "Республиканцы" Дамьеном Абадом. За нее проголосовали 148 членов Национального собрания.

Два вотума недоверия правительству были выдвинуты после того, как премьер-министр Франции Эдуар Филипп 28 февраля заявил о своем намерении утвердить законопроект о пенсионной реформе без голосования в парламенте. В тот день он сообщил парламентариям, что принято решение прекратить длящееся уже 13 дней обсуждение законопроекта и вместо этого принять документ по ускоренной процедуре, используя особое положение французской конституции. Тогда он напомнил, что парламент при этом получает право поставить на голосование резолюцию о доверии правительству.

Внесенный на обсуждение парламента законопроект вызвал крупные протесты во французском обществе, так как он лишает льгот целые категории трудящихся. Серия забастовок против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. Подавляющее большинство манифестантов - работники Национального общества железных дорог Франции и Парижского автономного управления транспорта, которые суммарно потеряли уже больше 1 млрд евро. Также в акциях протеста активно участвовали преподаватели школ и университетов, адвокаты, работники муниципальных служб.

Причиной протестов помимо повышения пенсионного возраста стало намерение властей отменить особые пенсионные тарифы для десятков профессий, в том числе железнодорожников. Несмотря на встречные шаги правительства, профсоюзы пока не прекращают акции протеста.-0-