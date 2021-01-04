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04 января 2021, 23:45

Национальный карантин вводится в Великобритании из-за ухудшения эпидемической ситуации

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4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный карантин вводится в Великобритании из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью населения коронавирусом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на обращении к нации премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Карантин вводится с целью уменьшить всплеск заболеваемости COVID-19. На данный момент Великобритания входит в шестерку стран с наивысшим числом погибших от коронавируса в мире, а количество заболевших постоянно достигает максимума.

Новые меры, направленные на снижение нагрузки на службы здравоохранения, будут включать закрытие школ для большинства учеников в стране и требование работать из дома ко всем, кто может трудиться удаленно. Таким образом, вводимый карантин будет похож на изоляцию, которая действовала в Великобритании в марте.

Ранее сообщалось, что Великобритания стала первой страной в мире, которая начала вакцинировать свое население вакциной от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca.-0-

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