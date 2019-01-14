Национальный траур будет объявлен в Польше в день похорон мэра Гданьска

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный траур будет объявлен в Польше в день похорон убитого мэра Гданьска Павла Адамовича, сообщает зарубежная служба Польского радио со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду, который сегодня встретился с представителями политических партий в Президентском дворце.

"Нападение произошло в особый день - день великой благотворительной акции, объединяющей тысячи поляков. Это удар по всему нашему сообществу, сообществу всех людей, которые хотят творить добро", - приводят СМИ слова президента.

Пока дата погребения не определена.

В свою очередь в Варшаве администрация столицы объявила трехдневный траур - с 15 по 17 января - в память о погибшем. В Варшавском кафедральном соборе пройдет траурная месса.

Мэр Гданьска Павел Адамович был серьезно ранен во время благотворительного концерта "Большой оркестр праздничной помощи", на котором в Польше ежегодно собирают средства на помощь медучреждениям. Во время выступления мэра 27-летний житель Гданьска, страдающий психическим расстройством, выбежал на сцену и ударил его ножом. Павел Адамович был госпитализирован в очень тяжелом состоянии и перенес сложную операцию, потеряв много крови. Нападавший задержан.-0-