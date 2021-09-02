Национальный траур объявлен в Греции в связи со смертью композитора Микиса Теодоракиса

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Греции объявили трехдневный национальный траур в связи со смертью композитора Микиса Теодоракиса, сообщает новостной портал News Break.

"Микис Теодоракис ушел в вечность. Он оставил нам в наследство свои песни, свои политические действия, а также свой вклад в национальное развитие. Постановлением правительства с сегодняшнего дня объявляется трехдневный национальный траур. Я имел честь знать Микиса Теодоракиса много лет и сравнительно недавно встречался с ним лично. Его советы всегда были для меня ценны, особенно те, которые касаются единства нашего народа", - заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время заседания Совета Министров.

Президент Греции Катерина Сакелларопулу отметила: "Микис Теодоракис, об уходе из жизни которого мы скорбим сегодня, был универсальным творцом, бесценным достоянием нашей музыкальной культуры. Ему была дана длинная и плодотворная жизнь, которую он прожил с энтузиазмом. Свою жизнь он посвятил музыке, искусству, Греции и ее людям, идеям свободы, справедливости, равенства".

Ранее сообщалось, что сегодня в возрасте 96 лет умер греческий композитор и политический деятель Микис Теодоракис. Он родился на острове Хиос 29 июля 1925 года, изучал музыку в Афинах, а затем в Париже. Микис Теодоракис писал оперы, симфоническую и камерную музыку, оратории, произведения для балета, церковного хора и старинной драмы, театра, кино. Мировую известность ему принесла музыка к танцу сиртаки из фильма "Грек Зорба". Его песни исполняли The Beatles, Ширли Бэсси и Эдит Пиаф.-0-