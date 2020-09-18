Нацпарк Таиланда будет возвращать туристам оставленный ими мусор

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти национального парка Кхауяй в Таиланде начнут отправлять туристам оставленный ими мусор, сообщает BBC .

Посетители парка отныне должны будут указывать свои адреса при входе, чтобы их легко можно было отследить, если они оставят после себя мусор. О правонарушителях также будут сообщать в полицию.

По законам страны разбрасывание мусора в национальном парке - правонарушение, которое карается лишением свободы на срок до пяти лет и крупными штрафами. Власти парка утверждают, что оставленный мусор представляет опасность для животных, которые могут попытаться его съесть.

Министр окружающей среды Таиланда Варавут Силпа-арча в своем аккаунте в Facebook разместил фотографии мусора, собранного в картонные посылки и готового к отправке. "Это ваш мусор - мы отправим его вам", - предупредил он.

Помимо пустых пластиковых бутылок, банок и упаковок для чипсов на посылке также есть записка: "Вы забыли эти вещи в национальном парке Кхауяй".

Национальный парк Кхауяй - старейший национальный парк Таиланда, известный своими водопадами, животными и пейзажами. Его площадь составляет 200 тыс. га.-0-