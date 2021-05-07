Наводнение на востоке Узбекистана привело к гибели двоих детей

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наводнение в Андижанской области Узбекистана стало причиной гибели двоих детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного УВД.
"В результате наводнения в махаллях (территории местного самоуправления) Тейит и Хидирша города Хонабад погибли двое детей 2013 и 2018 годов рождения", - говорится в сообщении. Причиной масштабного наводнения, подтопившего более 700 домов, стали ливневые дожди.
Как сообщила пресс-служба компании "Железные дороги Узбекистана", дожди повредили отдельные участки путей, в результате чего приостановлено железнодорожное движение между Андижаном и Ташкентом. Изменения внесены в расписание поездов, следующих из Ферганской долины.
В настоящее время подразделения областного управления МЧС устраняют последствия наводнения.-0-