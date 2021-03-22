Наводнение в Австралии: из рек и каналов спасают домашнюю живность

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австралии в результате наводнения на пляжах и в городских каналах оказалось много коров, которым угрожает высокий уровень воды. Такую информацию сообщает BBC.

В результате проливного дождя и наводнения в Новом Южном Уэльсе местные фермеры были вынуждены самостоятельно искать свой скот. Измученные коровы были обнаружены на пляжах, в каналах и в жилых районах.

Сильнее всего от стихии пострадало северное побережье региона. Из городов Порт-Маккуори, Тари и Кемпси были эвакуированы 15 тыс. человек, еще 3 тыс. - из западных районов Сиднея, находящихся в поймах рек Непин и Хоксбери. На северном побережье штата и в северо-западных окрестностях Сиднея ограничено движение общественного транспорта, не работают паромные переправы. Более 30 автодорог полностью закрыты для всех видов транспорта, движение по мостам через реку Хоксбери запрещено. Из-за наводнений более 130 общеобразовательных школ региона прекратили занятия.-0-