Наводнение в Индии: около 130 человек погибли

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере Индии из-за наводнений и оползней за последние четверо суток погибли почти 130 человек, сообщает индийский телеканал NDTV .

В штате Бихар жертвами непрекращающихся ливней стали 27 человек. В соседнем штате Уттар-Прадеш погибли 87 человек. Как сообщает индийская газета The Asian Age, муссонные ливни также привели к гибели 13 людей в штатах Уттаракханд, Раджастхан и Мадхья-Прадеш.

В столице Бихара Патне закрыты школы, не работают магазины, отменены многие поезда из-за подтопления железнодорожных путей. Правительство Бихара запросило у ВВС Индии два вертолета для сбрасывания с воздуха пакетов с медикаментами в пострадавшие от наводнения районы Патны. В штате Уттар-Прадеш спасатели эвакуируют жителей из затопленных районов. Полиция перевела около 500 заключенных из районной тюрьмы в округе Баллия в другую после затопления водой трех бараков.

Метеорологическая служба предупреждает, что в ближайшие дни дожди продолжатся.-0-