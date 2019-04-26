Наводнение в ЮАР: более 70 погибших, дожди продолжаются

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проливные дожди привели к сильному наводнению в ЮАР, число погибших превысило 70 человек, сообщает CNN .

Наибольший ущерб нанесен провинции Квазулу-Натал, где дожди вызвали многочисленные оползни, затопили дома и повредили транспортную инфраструктуру.

Более тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома, в некоторых районах была проведена эвакуация. Сейчас люди находятся во временных убежищах.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дожди в регионе продолжатся.-0-